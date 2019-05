MARINO, Commisso? Non lo conosco. DV e Corvino...

Pierpaolo Marino, in passato direttore sportivo di Napoli e Atalanta ha parlato del futuro della Fiorentina: "Commisso? Ci sono stati tanti problemi legati alla situazione dei Della Valle e questo li ha portati a pensare di cedere. Comunque non lo conosco. Critiche ai DV? Secondo me non sono meritate alcune di esse perché il loro impegno e la loro disponibilità è sempre stata encomiabile: hanno messo nella Fiorentina oltre 200 milioni. Corvino? Ho piena stima in lui".