MARESCA, Troppi gol per la difesa alta. Gli esuberi...

Enzo Maresca, ex centrocampista della Fiorentina oggi allenatore del Chelsea, ha parlato dei tanti gol subiti a causa dell'abitudine a difendere alti. Dopo la sconfitta in amichevole contro il Real Madrid, il tecnico italiano ha spiegato: "È un problema che stiamo cercando di risolvere fin dal primo giorno. Una delle prime lezioni con la squadra riguardava la quantità di gol subiti l'anno scorso con la linea difensiva molto alta. È qualcosa su cui stiamo cercando di lavorare, un problema delle ultime stagioni: sto cercando di abbassare la linea di 4-5 metri. In attacco giochiamo bene, gli schemi ci sono e abbiamo creato occasioni. Il problema è in difesa; quando dico in difesa non intendo solo la linea difensiva, ma in generale, tutti i giocatori. Ora torniamo a Londra: affronteremo l'Inter e poi arriveranno le partite ufficiali".

La squadra è troppo numerosa?

"Cerchiamo di fare del nostro meglio. Qui avevamo circa 30 giocatori, ma penso che lavoriamo abbastanza bene in termini di gestione della situazione. Cercheremo di fare lo stesso quando torneremo in Inghilterra".

L'ideale sarebbe sfoltire?

"In questo momento va bene così. Avremo in più Cole Palmer e Marc Cucurella, due giocatori. Gli altri stanno seguendo un percorso diverso a Cobham".