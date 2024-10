MARESCA, Anche Rocchi sta valutando una sospensione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitro Fabio Maresca verso la sospensione anche dal Can? Il fischietto italiano nei giorni scorsi si è reso protagonista di un vero e proprio caso internazionale a causa delle presunte minacce di morte che il fischietto campano avrebbe rivolto a un giocatore dell'Al Arabi, in occasione dello scontro diretto contro il Kuwait SC, Nella gara arbitrata da Maresca il 27 settembre, dopo uno scontro tra l'arbitro e il giocatore Khaled Al Murshed, giudicato non fortuito dal direttore di gara, il fischietto si sarebbe a quel punto lasciato scappare - secondo le ricostruzioni - la frase "alla prossima ti uccido". La Uefa lo ha infatti punito togliendogli la designazione come quarto uomo per la sfida di Champions League tra PSV e Sporting CP.

Ma le ripercussioni potrebbero riguardare anche l'ambito nazionale, con Rocchi che, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport sta valutando la sospensione di un mese.