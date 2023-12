MARELLI, Manca un giallo a Mancini in Sassuolo-Roma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex arbitro Luca Marelli ha promosso l'operato di Marcenaro in Sassuolo-Roma. Duramente attaccato ieri da José Mourinho in conferenza stampa, l'arbitro classe '92 per Marelli ha arbitrato con un metro sempre uniforme, senza interrompere troppo la partita e senza far sentire troppo la sua presenza. "Ha espulso giustamente Boloca dopo aver rivisto l'azione - ha detto Marelli. La dinamica era quella di un cartellino rosso, sarebbe stato meglio espellerlo in presa diretta ma ci sta non percepire subito la gravità dell'intervento".

Sul rigore alla Roma: "Erlic aggancia il tallone di Kristensen, è un calcio di rigore indiscutibile e neanche Erlic ha protestato. Molto bravo Marcenaro nel vederlo".

Ieri Mourinho su Marcenaro ha detto: "Con lui sicuramente Mancini prenderà un giallo dopo 10 minuti contro Berardi e non ci sarà contro la Fiorentina..." Per Marelli, l'unico errore del direttore di gara è stato proprio quello di non ammonire Mancini: "Non è stata una partita facile, manca solo un giallo a Mancini a metà primo tempo per un fallo antisportivo commesso su Laurienté".