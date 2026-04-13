Marelli: "Fabbri ha fatto bene sul contatto Mandragora-Noslin: vi spiego"

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Dagli studi di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli analizza l'episodio del calcio di rigore chiesto dalla Lazio dopo il contatto tra Mandragora e Noslin: "Vero che probabilmente si poteva evitare l'ammonizione perché un minimo contatto c'è stato, ma tutto ciò che è accaduto è eccessivo perché il contatto è veramente leggero. Cosa può esser successo? Che il VAR, dopo aver visto il contatto ha pensato che potesse essere chiaro ed evidente errore. Ma invece chiara questa situazione non è, Mandragora non appoggia neanche il piede che striscia su quello di Noslin.

Per questo Fabbri ha deciso di confermare la sua scelta, secondo me giustamente. Ultima precisazione: l'arbitro poteva revocare il cartellino giallo, ma questo non è accaduto per scelta di Fabbri".