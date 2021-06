MAREGGINI, Maleh e Ranieri pronti per i viola. Sottil...

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina ed attualmente nello staff del tecnico della Nazionale Italiana Under21 Paolo Nicolato, ha detto la sua su Riccardo Sottil, Youssef Maleh e Luca Ranieri, giocatori di proprietà dei viola passati per l'Italia U-21: "Sottil? Non posso che parlarne bene. Nonostante le sue precarie condizioni fisiche è stato convocato all'ultimo ed in questi giorni di allenamento sta dimostrando grande voglia. Sembra che stia maturando di giorno in giorno, è un giocatore importante, in Italia non ne abbiamo molti come lui. Maleh? Credo che possa dire la sua alla Fiorentina, mentalmente è molto forte e sembra già maturo. Starà all'allenatore avere il coraggio di metterlo dentro ed in questo credo che Gattuso sia una garanzia, conosco sia lui che il suo vice, Luigi Rizzo, che è un amico ma anche un grandissimo professionista, lo vedrete sul campo. Ranieri? Per me può giocare tranquillamente titolare nella Fiorentina. Non ha grandi doti tecniche ma ha personalità e determinazione".