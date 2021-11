MARCHIONE, Alvarez può arrivare perché i viola...

Nunzio Marchione, intermediario di mercato esperto di calcio sudamericano ha parlato di Alvarez, attaccante seguito dalla Fiorentina: "Julian è tra i più visti e in auge del calcio sudamerciano, è un grandissimo talento, non di grande statura, ambidestro, vede la porta da qualsiasi posizione ed è allenato da un bravissimo tecnico come Gallardo. Non è alto ma è un torello, è uno alla Aguero meno possente ma più rapido. O come Raspadori. Prima si muoveva sulla destra, ora più in centro, è un centavanti di mobilità".

Cosa dicono in Argentina di questa possibilità? "La Fiorentina ha una grandissima relazione con l'Argentina storicamente e secondo me è la piazza giusta. Per lui è presto per andare in piazze titpo il City, serve un passaggio intermedio. Lo può aiutare sia Burdisso che giocare con tuoi connazionali

Qual è la valutazione? "Per meno di 15-20 milioni di euro non si può prendere. Ma nell'agenzia ha un agente che ha un canale priviligiato con la Fiorentina che può ritenere giusto il passaggio intermedio rispetto alle big che lo seguono visto che è considerato un futuro crack. Bisogna farlo ora".

E' sempre difficile trattare con Boca e River? Il River è una bottega cara e il momento è difficile con svalutazione della moneta perciò può essere il momento giusto.

Prospetti da consigliare? Un attaccante del Rosario Central, Gino Infantino, è un 2003, si è presentato con due gol dimostrando personalità, può giocare davanti o esterno. Ha forza nelle gambe, tira"