MARCHETTI, De Ligt? Situazione simile a quella di DV9

Ospite dell’editoriale del martedì su TMW Radio, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Ecco il podcast completo dell’intervento, con un estratto delle sue parole: “Le squadre a gennaio cercheranno l’affare: vorranno cambiare qualcosa senza spendere tanto. Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale, la Juventus invece un attaccante centrale e via via tutte le altre: il Cagliari farà una rivoluzione per stessa ammissione di Capozucca, così come il Genoa”.

Raiola ha messo in discussione il futuro bianconero di De Ligt: “Ha altri due anni di contratto, dunque la Juventus può percorrere due strade. O gli rinnova il contratto adesso oppure rischia, che se non lo vende in tempo utile, di vivere una vicenda come quella di Vlahovic. Se lo cede adesso, lo farà a un prezzo pieno a club di prima fascia che devono essere disposti a investire sull’olandese”.