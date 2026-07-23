CEO Deportivo La Coruna su Amatucci: "Una scelta logica, vi spiego"

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Massimo Adalberto Benassi, CEO che ha seguito la rinascita del Deportivo La Coruna promosso in Liga, ha rilasciato un’intervista a TMW. Queste le sue dichiarazioni sull’ormai ex Fiorentina Lorenzo Amatucci, appena passato a titolo definivo agli spagnoli: “Noi valutiamo il profilo del giocatore e l'età. Abbiamo alcune regole non scritte: il 25% della rosa deve arrivare dal settore giovanile, il 50% deve essere under 25. Queste sono le basi. E Lorenzo, dopo un anno in Spagna, parla perfettamente spagnolo e conosce benissimo il calcio e l’ambiente spagnolo. Ci è sembrata una scelta logica puntare su di lui, all'interno della nostra programmazione sportiva".

Da manager italiano che effetto le fa tornare in Italia per le due amichevoli di inizio agosto con Genoa e Fiorentina?

"Fa sempre piacere, è anche un pretesto per me per tornare in Italia. Anche questo fa parte di una pianificazione, visto che siamo stati l’anno scorso in Inghilterra e prima ancora in Portogallo: tutto questo è l’unione tra la parte sportiva, lo sviluppo del nostro progetto, la ricerca di avversari di alto livello nella parte finale della preparazione. A livello personale e professionale è molto bello tornare in Italia".

Avrà modo di tornare anche al Viola Park, uno dei sessanta centro sportivi che avete visionato.

"L'abbiamo visitato credo quasi due anni fa, ed è stata una una piacevole sorpresa. Strutture così servono in Italia, ma anche in Spagna. E contiamo che il nostro possa essere uno di quelli".