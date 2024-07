MANDRAGORA, Stiamo lavorando bene, ora iniziano i veri test

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rolando Mandragora al termine dell'allenamento dei viola ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina: "Stiamo lavorando con grande entusiasmo e bene, divertendoci e mettendo dentro nuove idee. C'è stata subito empatia e sintonia con lo staff e stiamo mettendo un mattone alla volta per la nuova stagione perché siamo ambiziosi. Amichevole intensa? Sì perché ora iniziano i test veri e ci dobbiamo far trovare pronti. Ci stiamo dando una mano l'uno con l'altro, c'è stima reciproca e credo che ragazzi per bene come siamo devono partire da questo rispetto reciproco e creare un'atmosfera positiva anche con i tifosi che ci daranno una mano anche quest'anno.

Abbiamo dato tutto ed è un piacere condividere questi momenti con loro ma speriamo soprattutto di dare loro soddisfazioni durante la stagione. Giovani? Stanno lavorando molto bene, si stanno integrando bene e possono importanti tutti"