Mandragora punge: "Siamo l'unica italiana con tre semifinali europee in 3 anni: tanta roba"

Col gol di oggi, Rolando Mandragora diventa il giocatore della Fiorentina con più gol in Conference League: 8 centri, al pari di Barak. Un traguardo che il centrocampista celebra così ai canali ufficiali del club dopo il passaggio sul Celje: "Sono contento, la settimana scorso ho infranto un record e ne ero orgoglioso. Ora altrettanto. Siamo fieri del nostro percorso in Europa, affrontiamo avversari difficili e ci deve dare una grande spinta, entusiasmo. Vogliamo continuare così, siamo alla fine e dobbiamo spingere per fare risultati. Alla fine vedremo".

Ancora una volta un grande percorso in Conference.

"Non è la prima volta che succede, spesso viene sottovalutato il nostro percorso in Conference. Ci sono squadre meno blasonate ma con organici importanti, siamo l'unica italiana ad aver fatto tre semifinali europee negli ultimi tre anni, non è un traguardo ma è tanta roba. Godiamoci questo e continuiamo a spingere".

Quanto pesa questa qualificazione?

"Quello che conta è il risultato della squadra, sempre prima di tutto. Oggi contava passare il turno, siamo di nuovo in semifinale e poi penseremo al Cagliari".

Adesso testa al Cagliari.

"Dobbiamo avere grande fame, ci serve una grande mentalità. Affrontiamo una squadra che ha un obiettivo ma anche noi abbiamo il nostro, andremo a Cagliari con una grande prestazione e atteggiamento, vogliamo fare risultato".

Lunedì però non ci saranno i tifosi.

"La Curva è sempre gremita, da parte di tutta la squadra gli mando un grande abbraccio. Da quando sono a Firenze ho sempre visto i tifosi affianco a noi, speriamo di regalargli più soddisfazioni possibile".