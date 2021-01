MANDRAGORA, Niente viola, ora è fatta con il Torino

Rolando Mandragora al Torino, ci siamo. Come scrive in questi minuti TMW, ora sono stati limati anche i dettagli. Il centrocampista lascia l’Udinese e dalla Juve va in granata in prestito con obbligo di riscatto. Dopo il riscatto il giocatore si legherà al Toro per quattro stagioni. Affare fatto. Niente da fare dunque per la Fiorentina, che si era interessato al mediano solo nel caso in cui fosse partito in questa sessione di mercato Erick Pulgar, destinato però a restare in viola.