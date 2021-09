MANDORLINI, Viola possibile sorpresa. Castrovilli...

A intervenire a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Andrea Mandorlini.

Fiorentina, Commisso elogia Italiano e il gruppo. Che ne pensa del tecnico?

"Sta facendo bene, viene da anni importanti in cui le sue squadre hanno fatto risultati, oltre che giocare bene. Ora è in una realtà diversa, una squadra giovane e forte. Anche lo scorso anno c'erano i presupposti per fare bene ma non fu così. Ma si vede un'aria diversa. Vedremo se sarà così".

Può essere la sorpresa?

"Mi piacerebbe, perché è una squadra molto giovane con un tecnico emergente. Ci sono tutti i presupposti. Castrovilli? L'ho avuto e lo conosco bene. Ha tutto per migliorare, sarà il campo poi a parlare".

Aspettative più alte se ci fosse stato Gattuso in panchina?

"Non so. Posso dire che solo Vlahovic lì davanti mi sembra poco lì davanti. ha fatto cose egregie ma per tutta la stagione è poco avere solo lui. Forse un attaccante alternativo o uno che potesse fare coppia con lui sarebbe stato meglio".

Vlahovic è rimasto ma non ha rinnovato. Può infastidire questo?

"Magari sarebbe meglio, perché sarebbe più tranquillo ma il calcio è così. Da uno così devi comunque tirare fuori il massimo, non pensando a cosa sarà. Sarebbe stato meglio per tutti se avesse rinnovato, si lavorerebbe più tranquillamente".