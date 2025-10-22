Mandorlini e il Cluj si dicono addio, per la terza volta

Mandorlini e il Cluj si dicono addio, per la terza voltaFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:14News
di Luciana Magistrato

 "Ringraziamo il signor Mandorlini per il lavoro svolto nei suoi tre periodi alla guida del CFR Cluj e gli auguriamo il meglio per il futuro" è il comunicato del Cluj che annuncia l'addio dal tecnico italiano Andrea Mandorlini. Si tratta del terzo divorzio dopo altrettante avventure, la prima delle quale dopo la vittoria del titolo rumeno e due trofei nella stagione 2009-2010. Tornato nel 2023, aveva poi risolto il suo contratto nel 2024. Infine tornato nel 2025 è andato incontro ad un nuovo divorsio.