MANDORLINI, Castrovilli può fare il salto in una big

L'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato a proposito della Fiorentina e del suo momento negativo, che la porta a giocarsi la zona retrocessione contro il Genoa, squadra in cui il tecnico ha allenato in passato, domenica sera. Queste le sue dichiarazioni: "Sarà una sfida davvero molto delicata, per la salvezza ci sono più combinazione e sarà determinante anche la partita dell'Inter a Milano. Le difficoltà dei mesi scorsi vanno azzerate, adesso conta solamente la prossima partita. Mai mi sarei aspettato questo finale di stagione della Fiorentina, nell'ultima potrebbe fare la differenza l'ambiente. Castrovilli? Su di lui ci punto, può arrivare con le qualità tecniche e tattiche che ha. Dovrà farsi trovare pronto ma per me può riuscire a fare il salto di qualità in una grande piazza".