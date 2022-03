MANCINI, Vogliamo Mondiale ma passa da prossime 2

Il ct Roberto Mancini, nella conferenza stampa di inizio ritiro per i play off che stabiliranno le ultime squadre che accederanno ai Mondiali. Il commissario tecnico ha spiegato (come riportato da TMW) il metodo in base al quale ha scelto i 33 convocati:

"Ho cercato di portare chi poteva essere più utile. Abbiamo un mezzo allenamento di domani pomeriggio, poi un allenamento di domenica. Non abbiamo tanto spazio per poter provare cose nuove. La base è stata quella dei giocatori venuti all'Europeo, tranne Bernardeschi che ad esempio non stava benissimo o qualcun altro rimasto fuori ma non ne potevo portare 40. Così sono già abbastanza. Si chi non sta ancora benissimo faremo delle valutazioni. Non diamo per scontata la prima partita, non sarà semplice, poi eventualmente ci saranno altri 4 giorni per preparare la seconda".

Su cosa si aspetta di vedere: "Sono fiducioso perché so di avere bravi giocatori e professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all'Europeo quando nessuno ci credeva. Ma nessuno... La fiducia deve ripartire proprio da questo, da ciò che abbiamo fatto. La squadra è solida, ha delle qualità. Sensazioni ed emozioni ci sono, la cosa però a cui si deve pensare principalmente è quanto accaduto a luglio. Ripartire da quella. Non servono discorsi? Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo"

Su poco interesse per i playoff: "La Nazionale in Italia è di interesse durante il Mondiale e l'Europeo. Queste due gare possono portarci al Mondiale, quindi immagino che gli italiani siano fiduciosi e faranno il tifo".