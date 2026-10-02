Itaia U21, Favasuli e Fortini lasciano il ritiro azzurro per problemi fisici

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FIGC, Costantino Favasuli e Niccolò Fortini, due ex cresciuti nelle giovanili della Fiorentina, non faranno parte della prossima partita dell'Italia U21 contro la Polonia. I due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi.

Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie.