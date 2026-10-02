Francia-Italia, le formazioni ufficiali: Fagioli titolare con la maglia numero 10

Manca sempre meno alla terza partita di Nations League dell’Italia di Roberto Mancini, impegnata questa sera in casa della Francia in quella che è senza alcun dubbio, per caratura dell’avversario, la partita più impegnativa di questa sosta nazionale degli azzurri. In tal senso, a circa un’ora dal fischio di inizio del match dello Stade de France, sono uscite le formazioni ufficiali. Presente a centrocampo per la seconda guerra consecutiva da titolare, tra l’altro con indosso la maglia numero 10, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Questi i due schieramenti scelti da Zidane e Mancini:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. A disp. Retses, Butez, Koundé, Camavinga, Koné, Barcola, Diouf, Yoro, Lacroix, Akliouche, Lepaul, Commissario tecnico: Zinedine Zidane

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. A disp. Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, SCamacca, Zoma, Doumbia, Maldini, Barella, Vergara, Di Loirenzo, Mancini. Commissario tecnico: Roberto Mancini.