Mancini e Pio Esposito firmano il 2-0 dell'Italia sulla Moldavia
L'Italia fa fatica a sbloccare la sfida contro la Moldavia e alla fine porta a casa un 2-0 firmato Gianluca Mancini e Pio Eposito ma con due gol segnati solo a pochi minuti dalla fine. Gli azzurri del CT Gattuso, con qualche assenza, creano tanto ma capitalizzano molto poco tant'è che alla rete all'88' del difensore della Roma la panchina ha esultato con un grido di liberazione perché il pari sembrava inevitabile. Poi Pio Esposito chiude i conti.
Con questa vittoria l'talia non cambia il suo destino che sarà di giocare i playoff a marzo, ma dà comunque seguito al buon periodo: si tratta della sesta vittoria consecutiva dopo il capitombolo iniziale con la Norvegia.
