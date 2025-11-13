Ulivieri non ha dubbi: "Goretti farà bene". Poi scherza: "Vanoli mi sta sulle scatole"

Intervistato da Italia7, il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri ha parlato così del momento della Fiorentina: "Goretti è stato mio giocatore e sono convinto che farà un ottimo lavoro. L'allenatore ha centrato perfettamente il problema. Bisogna essere realisti, bisogna capire dove ci troviamo".

Le è piaciuto Goretti in conferenza stampa?

"Molto. E' stato deciso e risoluto... farà bene".

Il mister se lo ricorda da calciatore?

"Come no... mi sta anche un po' sulle scatole (ride, ndr). Quando segnò in finale di Coppa Italia con la maglia viola, io mi trovavo sulla panchina opposta. Per l'appunto stavo nel suo appartamento a Parma, pagavo pure regolarmente l'affitto, ma lui mi ha fatto goal lo stesso. Non perdo mai l'occasione di rinfacciarglielo...".

Il calendario della Fiorentina è complicato.

"Eh sì... bisognerà rimboccarsi le maniche. Solitamente mi dispiace quando c'è un cambio di allenatore... voglio però fare un appello a tutti i tifosi viola: stiamo uniti e sosteniamo la squadra".