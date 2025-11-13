Gattuso: "Una vergogna i cori che ho sentito. Bravi i miei ragazzi"

Il ct dell’Italia Rino Gattuso, dopo la vittoria contro la Moldavia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport:"Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti".

Amareggiato? "Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti".

Per vincere avete dovuto cambiare la coppia d'attacco. "Va bene, mettere 11 giocatori nuovi dal primo minuto non è facile. Oggi pensavo che potevamo pure perderla, invece complimenti per quanto fatto".

Per la prima volta, sei partite di fila vinte in un girone ma questo non basta. "Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel '94 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".