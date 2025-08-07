Manchester United-Fiorentina, superata quota 56mila biglietti venduti

Il sito ufficiale del Manchester United riporta alcune novità sull'amichevole in programma sabato prossimo (ore 13.45) contro la Fiorentina: dopo la comunicazione del superamento di quota 50mila biglietti venduti, i Red Devils scrivono che per adesso saranno 56mila gli spettatori. Sarà una partita all'insegna di David De Gea, per 12 anni allo United e calciatore non britannico con maggior presenze con il Manchester.

Intanto i ragazzi di Amorim sono tornati dagli Stati Uniti all'inizio di questa settimana e si sono allenati a Carrington, mentre proseguono i preparativi in vista della nuova stagione della Premier League. Tre i volti nuovi che potrebbero debuttare all'Old Trafford: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Diego Leon

Per quanto riguarda i giocatori che torneranno, resta da vedere se Joshua Zirkzee e Andre Onana saranno presenti, dato che entrambi stanno lavorando duramente per recuperare. Anche Lisandro Martinez ha lavorato individualmente, ma è ancora in convalescenza dopo l'infortunio a febbraio.