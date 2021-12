MALESANI, La mia Viola era fortissima. In Grecia...

L'ex allenatore della Fiorentina, Alberto Malesani, ha parlato così in una lunga intervista rilasciata a Gazzetta.gr: "Il club in cui mi sono trovato meglio in carriera? La Fiorentina era una squadra molto bella. Avevo finito il campionato al quarto/quinto posto. Era una rosa con grandi giocatori, come Rui Costa, Batistuta, Toldo. Era la mia prima esperienza in Serie A. Poi il Parma. Squadra incredibile, quella formazione potrebbe battere tutti. A Firenze sono stato molto bene, ma continuo a pensare che forse dove sono riuscito, non al 100%, ma in larga misura a trasmettere le mie idee e implementarle, è stato al Panathinaikos".