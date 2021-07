MAIFREDI, Italiano ottima scelta. Il mio ricordo di Beldì...

Gigi Maifredi ha ricordato nel giorno della sua scomparsa Paolo Beldì, regista televisivo e tifosissimo viola con cui l'ex allenatore ha collaborato per anni a Quelli Che il Calcio: "Facile dirlo oggi, ma ho davvero un ottimo ricordo di Beldì. Lui mi diceva che tifare Fiorentina voleva dire soffrire, ma che quei colori davano una gioia indescrivibile"

Maifredi ha poi parlato della situazione della Fiorentina, dicendo la sua sul nuovo allenatore e sulla questione Antognoni: "Credo che con Italiano la Fiorentina abbia dimostrato di essere un'ottima società, i viola non sono sottostati ai ricatti dei procuratori. Poi hanno preso un allenatore che va per la maggiore. Allenare la Fiorentina sia qualcosa di importante, è una squadra che ha vinto scudetti ed ha avuto grandi giocatori. C'è un presidente che è uno dei più ricchi del mondo credo. Questo porta a pensare che la Fiorentina debba puntare in alto, credo che i tifosi siano stanchi dei bassifondi. Come Bologna, anche Firenze ha un tifo di palati fini. Su Antognoni e il suo possibile addio? Queste cose le sono difficili da valutare dall'esterno. Antognoni, inutile negarlo, è legato alla Fiorentina in tutto. Se non glielo rinnoveranno avranno le loro ragioni, rimane la mia stima per Antognoni".