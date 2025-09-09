Macedonia U21-Italia U21, le formazioni ufficiali: Ndour ancora titolare
Terza giornata del Gruppo E di qualificazione al prossimo Europeo Under 21, con l'Italia di Baldini impegnata contro la Macedonia del Nord alle 18.15. Baldini punta ancora su Ndour come mezzala con Pisilli a destra e Lipani al centro. Ecco le due formazioni
Macedonia del Nord Under 21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. A disposizione: Ljupche, Avduli, Dimeski, Talevski, Gjorgievski, Elmas, Ajetovikj, Elezi, Doshev. Commissario Tecnico: Goran Stanikj.
Italia Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. A disposizione: Nava, Idrissi, Mane, Cherubini, Berti, Fini, Ekhator, Venturino, Dagasso. Commissario Tecnico: Silvio Baldini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati