MACALLI, Non solo stadi, ma anche facce nuove

Il presidedente della Lega Pro, Mario Macalli, si rivolge ad Abete e lancia un appello: "Chiedo alla Federcalcio delle norme per far smettere a determinate persone di inquinare il nostro mondo. Non le voglio piu' vedere, bisogna fare la massima pulizia a fine campionato". Parole riprese a margine del suo intervento al convegno sul futuro delle società organizzato dalla Lega Pro a Roma, poi ha aggiunto: "Abbiamo esigenze completamente diverse dai soli stadi nuovi e comodi. Non vogliamo stadi fatiscenti e per questo è necessario che all'interno della legge ci siano anche le piccole società, non solo le grandissime".

Sullo sviluppo dei settori giovanili invece: "Il Governo ha intrapreso una strada, quella dell'apprendistato sportivo, che è l'unica che può aprire le porte al lavoro giovanile: anche il mondo del calcio deve rinnovarsi e dare la possibilità ai giovani di avere dei primi contratti, che non sono saranno quelli di tutta la vita".