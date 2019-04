M'VILA, Mercato? Potrei rimanere al Rennes...

Sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo. Per Yann M'Vila, valutato 20 milioni di euro dal Rennes, si parla tanto di un interessamento da parte dell'Inter e del Real Madrid, con i nerazzurri che risulterebbero in netto vantaggio qualora dovessero concedersi il lusso di cambiare ancora una volta tecnico affidando la guida della squadra a Laurent Blanc. Ma dalle colonne de L'Equipe è lo stesso centrocampista francese a uscire allo scoperto, eludendo le voci che lo vedono prossimo ad un addio dalla Ligue 1: "Personalmente non ho mai detto che questa sarebbe stata la mia ultima stagione al Rennes", ha affermato M'Vila, che preferisce rimanere concentrato sul cammino in campionato rinviando per adesso ogni discorso di mercato.