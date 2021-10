M. SERENA, Viola, vietato sottovalutare il Venezia

Interpellato sulla gara di stasera tra Fiorentina e Venezia, il doppio ex Michele Serena ha parlato così:

Come si affronta il Venezia? "Vedo due pericoli: sottovalutare la forza del Venezia, vista la classifica e anche il campo, che è difficile da raggiungere e potrebbe dare tante distrazioni ai giocatori".

Milenkovic o Quarta? "Non lo so, ma non credo che la scelta possa essere dovuta alla dimensione del campo. Servono difensori veloci perché il Venezia ha attaccanti veloci, come Johnsen. Quando migliorerà la fase offensiva, diventerà un giocatore interessante".

Terzini viola? "Ho visto la partita contro l’Atalanta, in cui è entrato Odriozola e non è più uscito. Penso che la Fiorentina non possa essere che contenta di lui e anche di Biraghi. A proposito, il Venezia con Molinaro ha un po’ di lacune sulla sinistra".

La stagione dei viola? "La Fiorentina sta facendo bene rispetto alle ultime due stagioni. Quello che mi ha colpito di più è Italiano. Anche a Firenze ha fatto assorbire velocemente le sue idee. Firenze era un banco di prova e ora i calciatori lo seguono a meraviglia".

Quanto può condizionare la questione Vlahovic? "Nello spoglaitoio non succederà nulla. Questi sono discorsi personali. Ho letto che Italiano l'ha ritrovato gasatissimo. Mi auguro che si riesca a trovare un punto di incontro, la scadenza del contratto è ancora lontana e altrimenti si rischia la rottura. Da un eventuale scontro non trarrebbe vantaggio nessuno".