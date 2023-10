LULA, Messi dev'essere esempio per i giocatori brasiliani

Fonte: ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO, 31 OTT - "Lionel Messi dovrebbe servire da esempio ai giocatori brasiliani". Il duro monito ai calciatori della 'Selecao' verdeoro da tempo in crisi di risultati è arrivato oggi sui social dallo stesso presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. "Il ragazzo di 36 anni, campione del mondo e Pallone d'Oro dev'essere fonte di ispirazione per questi ragazzi. Chi vuole vincere deve impegnarsi, dev'essere professionale.

Non vanno bene le feste e le nottate fuori", ha affermato Lula. Un messaggio diretto ai vari Neymar, Vinicius, Richarlison e Casemiro, una generazione indiscutibile di 'cracks' calcistici ma ancora a secco di titoli e reduci da un magro pareggio in casa con il Venezuela e da una dura sconfitta con l'Uruguay a Montevideo, nelle ultime due partite di qualificazioni ai prossimi mondiali. In attesa dell'arrivo di Carlo Ancelotti e in assenza di un titolare dalle dimissioni di Tite dopo la sconfitta ai quarti in Qatar, Lula sembra essersi quindi messo nei panni di ct della nazionale per dare una scossa alle tante stelle che quando vestono la 'canarinha' smettono di brillare. (ANSA).