LUIS ALBERTO, Isco non gli chiude del tutto Siviglia

Come scrive TMW, l'arrivo di Isco al Siviglia non escluderebbe del tutto l'approdo anche di Luis Alberto in Andalusia. Il nome del fantasista della Lazio, seguito e accostato anche alla Fiorentina, rimane sulla lista di Monchi tanto che in queste ore si sono verificati nuovi contatti tra le parti. Prima di poter versare però i 25 milioni di euro che chiede Lotito, gli andalusi devono completare delle cessioni.