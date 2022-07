LUIS ALBERTO, Il Siviglia pronto a tornare all'assalto

Luis Alberto vuole tornare a casa, nella sua Siviglia, e Monchi prepara un rilancio importante per convincere la Lazio. Dopo i sondaggi delle scorse settimane, i biancorossi stanno per tornare alla carica per accontentare il "Mago" spagnolo, da tempo desideroso di giocare nuovamente a Nervión. I biancocelesti chiedono circa 25 milioni di euro per lasciarlo andare, anche perché il 30% dell'incasso andrebbe al Liverpool e questi soldi servirebbero per consegnare subito a mister Sarri Ivica Ilic dell'Hellas Verona, già scelto come eventuale sostituto di Luis Alberto in mediana. La quadra finale per il trasferimento del classe '92 potrebbe arrivare intorno ai 20 milioni. A riportarlo è TMW.