LUCCHESI, Mi auguro ACF abbia lavorato in silenzio

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato della gestione del mercato da parte della società e si è soffermato anche sul probabile prolungamento di contratto di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Alla Fiorentina ci sono dei nodi da sciogliere, ma penso che le risposte ci siano già. Io in certe occasioni ho comprato giocatori anche un anno prima rispetto al loro arrivo e mi auguro che la società attuale abbia lavorato in silenzio e nella maniera corretta, visto che nessuno sa nulla: se lo fanno bene non è un ritardo irrecuperabile. Perché può capitare di essere in ritardo, ma dipende da cosa è scaturito. Se Italiano non è andato via perché non ha trovato di meglio sono guai seri, se invece ci sono altri motivi bisogna comunque stare attenti: il prolungamento di contratto è fondamentale. Ci vuole una Fiorentina migliore dell'anno scorso, dai giocatori alla testa dell'allenatore".