Lotito sul restyling del Flaminio: "Prenderemo spunto dal Franchi di Firenze"

Dopo la presentazione ufficiale da parte della Lazio del progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio a Roma, il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito è intervenuto con un commento, tirando in ballo anche la ristrutturazione ormai in corso da alcuni anni dello stadio Franchi di Firenze: "Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi".