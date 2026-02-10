Canovi netto: "Alla Fiorentina va tutto male. Ci sono anni in cui le cose sono segnate"

vedi letture

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, è stato ospite stanotte delle colonne di Tuttomercatoweb.com nella consueta rubrica "A tu per tu", ed ha dato le sue opinioni anche sulla Fiorentina: "Ci sono dei campionati in cui le cose sono segnate. Quest'anno alla Fiorentina va davvero tutto male, compresa la morte di Commisso. Non è una stagione positiva. E poi gioca male. Questa Fiorentina rischia di retrocedere. Non è abituata alla salvezza, mentre squadre come Lecce, Cremonese e Parma lo sono".