Social

La Fiorentina ha ripreso a lavorare con vista Como: le immagini

La Fiorentina ha ripreso a lavorare con vista Como: le immaginiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:40News
di Redazione FV

La Fiorentina è tornata a lavorare dopo la giornata libera di ieri concessa da Paolo Vanoli alla squadra, dopo lo scarico di domenica. Archiviato il pari con il Torino, il tecnico ha fatto lavorare la squadra provando schemi e soluzioni in vista della gara di sabato prossimo a Como (la squadra lariana stasera sarà impegnata in Coppa Italia a Napoli).

Rugani ha proseguito il suo lavoro personalizzato.