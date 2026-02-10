Iori (Dazn): "Lotta salvezza? Guai se la Viola fosse sicura di risalire in classifica"
Il giornalista di Dazn Alessandro Iori ha parlato di lotta per non retrocedere e non solo a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Ecco le sue riflessioni che coinvolgono anche la Fiorentina: "Ho visto Verona-Pisa, è impossibile che due squadre che esprimono quel calcio così scarno e pauroso possano cambiare passo. Tutti diciamo che la Fiorentina prima o poi risalirà, ma da dentro non devo no pensarlo, perché l'atteggiamento sbagliato sarebbe questo e complicherebbe la rimonta salvezza.
Lecce e Cremonese sono indiziate forti a lottare. Il Parma ha avuto episodi fortunati e fortunosi in questa annata, che hanno dato qualche punto in più rispetto al suo reale valore".
