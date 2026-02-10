Fiorentina-Pisa, definite le regole di accesso al Franchi per i tifosi nerazzurri
Il GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza) ha definito le norme di accesso per la partita di Serie A tra Fiorentina e Pisa, in calendario per il 23 febbraio 2026 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Biglietti settore ospiti: I tifosi residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti del Franchi e soltanto se in possesso della membership card del Pisa Sporting Club.
Altri settori: Chi non acquista nel settore ospiti potrà entrare negli altri settori dello stadio solo se è già iscritto al programma di fidelizzazione della Fiorentina prima del 30 maggio 2025.
Sicurezza e controllo: È prevista l’incedibilità del biglietto (cioè non potrà essere passato ad altri), un maggiore numero di steward presenti allo stadio e controlli più rigidi ai punti di accesso per garantire ordine pubblico.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati