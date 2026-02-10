Giudice sportivo: due turni a Matic, uno ad altri 6. Dodo entra in diffida, terzo giallo per Vanoli
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due giornate Matic (Sassuolo) che dovrà pagare anche 10mila euro di ammenda. Sono stati squalificati per un turno di campionato Troilo (Parma) che dovrà pagare anche 2mila euro di ammenda, Juan Jesus (Napoli), Pobega (Bologna), Banda (Lecce), Marin (Pisa), Romagnoli (Lazio).
Entrano nella lista dei diffidati Dodo (Fiorentina), Aboukhlal (Torino), Britschgi (Parma), Gaetano (Cagliari), Marcandalli (Genoa). Tra i tecnici Vanoli ha collezionato il terzo giallo della stagione, Baroni (sempre in Fiorentina-Torino) il secondo.
Tra i club sanzionati il Genoa dovrà pagare 10mila euro (per aver "lanciato tre monete in direzione di un Assistente due delle quali lo colpivano all'avambraccio ed alla schiena"), 6mila il Lecce (sempre per aver lanciato "nel recinto di giuoco alcuni petardi, un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica"), 5mila la Roma e 2mila il Bologna.
