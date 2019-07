LOPES PEGNA, Chiesa? Non si useranno toni gentili

Queste le parole del corrispondente de La Gazzetta dello Sport dagli Stati Uniti Massimo Lopes Pegna sul futuro di Federico Chiesa: "Il problema può essere un non-problema perché contro il Benfica, nonostante le condizioni fisiche imperfette, il giocatore ha mostrato professionalità. Oppure solo una bega economica, nel senso che può deprezzarsi. Sono certo che la società ha una sua strategia, andranno a dritto senza toni gentili, come con Corvino. Commisso tiene alla Fiorentina come fosse sua figlia: sono curioso di vedere cosa accadra alle prime riunioni in Lega. Mercato? Pradè aspetta solo il momento giuto per chiudere una sequela di affari, tra cui il regista. Ha detto solo chi è fuori dai piani, vedi Borja, Rafinha e Balotelli. Vlahovic? Per me diventerà uno dei più forti in Europa. Dragowski? Se esiste un nodo va sciolto subito".