LONGHI, Viola? Troppi sbalzi d'umore controproducenti

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giornalista Bruno Longhi si è così espresso sulla Fiorentina: “I viola avevano infilato una serie pazzesca di risultati positivi dopo un inizio molto difficile. Serve continuità, al di là degli acquisti che stanno rendendo meno come Gudmundsson e Colpani. La Fiorentina sembra poter lottare per il vertice e poi tornata giù illudendo tutti. L’equilibrio in sede di giudizio sarebbe l’ideale anche quando si parla della squadra di Palladino, ma con tutti questi sbalzi d’umore non è pensabile raggiungere gli obiettivi dei tifosi”.