LONGHI, Viola possono arrivare in Europa. Manca...

Il giornalista Bruno Longhi ha commentato così il periodo della Fiorentina e la vittoria di ieri contro la Sampdoria: "I viola non hanno sicuramente avuto un calendario favorevole, hanno affrontato avversari tosti. Potevano avere un punticino in più. Ieri si sono ripresi, un buon viatico per il futuro. La Fiorentina pare aver adottato il modulo più funzionale con Ribery e Chiesa in attacco. Ha le possibilità di arrivare in zona Europa, la formula sembra essere quella giusta. Nel nostro campionato facciamo fatica a lanciare i giovani. C'è però l'altra faccia della medaglia: un po' di esperienza in più, ad esempio, sarebbe servita alla Fiorentina nella gara pareggiata all'ultimo contro l'Atalanta".