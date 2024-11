LONGHI, Vice Kean? Servirebbe un almanacco. Palladino...

FirenzeViola.it

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva della Fiorentina e del vice Kean. Queste le sue parole: "Non saprei quale potrebbe essere il profilo adatto per fare il vice Kean. Servirebbe un almanacco per cercare un attaccante giusto e che dia garanzie. A Firenze la società è stata brava a gestire la situazione iniziale riguardante l'allenatore, considerando anche quello che è successo a Genova con Gilardino negli ultimi giorni. Dopo qualche difficoltà all'inizio non era necessario intervenire, la società è stata brava ad avere pazienza e la fiducia è stata ripagata".