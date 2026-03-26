Longhi su Fagioli: "Scontata la pena, pronto per la Nazionale. Ora però pensiamo al progetto Gattuso"

Longhi su Fagioli: "Scontata la pena, pronto per la Nazionale. Ora però pensiamo al progetto Gattuso"FirenzeViola.it
© foto di Bruno Longhi
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Il noto giornalista Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della mancata convocazione di Nicolò Fagioli da parte del ct. Ecco le sue parole: "La questione legata all'ex Juventus apre anche altre riflessioni. C'è chi si domanda perché Fagioli venga trattato in un certo modo, mentre per Tonali la situazione sembra diversa.

Quando un calciatore ha saldato il proprio debito con la giustizia, no dovrebbero più esserci ostacoli. Per questo, a mio avviso, sarebbe meglio evitare di alimentare ulteriori polemiche su questo tema. Le discussioni sulle convocazioni possono essere rimandate: adesso la priorità è far crescere la squadra e ottenere risultati."