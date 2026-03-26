Tonali sblocca Italia-Irlanda del Nord! Botta all'angolino, 1-0 azzurro al 56'
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A metà secondo tempo, l'Italia riesce finalmente a sbloccare la partita contro l'Irlanda del Nord. Dopo due occasioni fallite da Retegui (che sbaglia clamorosamente un controllo a tu per tu con il portiere avversario) e Kean (che ha tentato un destro rasoterra parato), alla fine è Sandro Toanli a mettere il pallone in rete. Il centrocampista del Newcastle scarica un destro potente all'angolino dal limite e fa esplodere i 23mila di Bergamo oltre alla panchina azzurra, tutta a festeggiare. Al 56' di Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri sono in vantaggio.
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