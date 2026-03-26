L'ex arbitro Rizzoli e il gesto di Baggio: "Ero giovanissimo, ecco cosa mi disse"

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L'ex arbitro Nicola Rizzoli, ospite di Campus Talk, ha raccontato un aneddoto che spiega chi era Roberto Baggio in campo. Queste le parole di Rizzoli: "Ero alla mia seconda partita in Serie A… un ragazzino di 29 anni. Tra primo e secondo tempo Baggio mi venne vicino e mi disse: Bravo, stai arbitrando bene. Se qualcuno dei miei ti crei problemi, tu vieni da me che ci penso io".

Un gesto che l'ex arbitro ha considerato importante vista l'inesperienza e la giovane età. "Io ero convinto da giovane arbitro che il dialogo fosse importante – aggiunge Rizzoli a proposito dell'importanza del dialogo tra arbitri e calciatori – , che non dovessero esserci barriere tra giocatori e arbitri come una volta, quando l'arbitro era una figura talmente importante di personalità che non venivi neanche a parlargli. Ho sempre pensato che se il dialogo mi serviva a incanalare i giocatori nella direzione che volevo portarli, ovvero nel rispetto del gioco delle regole, era una cosa importante".