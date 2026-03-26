Italia incolore dopo 45' contro l'Irlanda del Nord. Poco Kean, 0-0 all'intervallo

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Un primo tempo con grande tensione ma pochissime occasioni per l'Italia contro l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff per la qualifiicazione al prossimo Mondiale. Le chance di segnare si contano sulle dita di una mano con qualche cross pericoloso da corner e un paio di conclusioni di Kean e Retegui che però non impensieriscono mai veramente gli avversari degli azzurri. In particolare fin qui piuttosto incolore la prestazione dell'attaccante della Fiorentina che è stato servito poco e male dai compagni, e quando ha avuto l'occasione ha calciato ma mai verso la porta. Primo tempo che termina sullo 0-0 a Bergamo.