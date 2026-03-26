Ndour: "Bel periodo tra Italia e Fiorentina. La stagione viola mi sta facendo crescere"

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Cher Ndour, protagonista con l'Italia Under 21 nel 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord, dopo la gara ha parlato ai media presenti. Queste le parole raccolte da ItalPress: "Una serata perfetta. Oggi era importante iniziare con il piglio giusto e abbiamo fatto gol quasi subito, facendo lo stesso nel secondo tempo. Abbiamo fatto veramente una bella partita".

Indossare la 10 e la fascia di capitano?

"Siamo tutti veterani perché siamo un gruppo fantastico, poi indossare la maglia della Nazionale è sempre un orgoglio a prescindere dal numero e dalla fascia. Ho fatto tutta la trafila e per me è un orgoglio".

Ringrazia Vanoli per la fiducia?

"Sono in un periodo di grande fiducia e devo ringraziare sia la Nazionale che soprattutto la Fiorentina. Per un giocatore sentire la fiducia è la cosa più importante".

Cos'è cambiato nell'ultimo periodo?

"La fiducia. A Firenze stanno arrivando prestazioni e risultati positivi. Con l'Italia uguale, con la Polonia siamo solo stati un po' sfortunati".

La stagione difficile l'ha fatta crescere?

"Sicuramente è una stagione complicata ma come tutte le cose difficili, ti aiutano a rialzarti. Con la Fiorentina ne stiamo uscendo. Questi momenti fanno crescere come professionisti ma anche come uomini".

Ora la Svezia.

"Da domani ci pensiamo, ora l'importante è recuperare e finire poi questo ciclo con una vittoria. Per qualificarci per l'Europeo e poi le Olimpiadi, non bisogna più sbagliare".