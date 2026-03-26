Italia-Irlanda del Nord, Kean titolare con Retegui e Bastoni recupera: le formazioni ufficiali
Fischio d'inizio alle 20.45 per Italia-Irlanda del Nord, sfida valida per la semifinale dei palyoff per andare ai Mondiali. Nessuna novità nella formazione schierata da Gennaro Gattuso con l'attaccante della Fiorentina Moise Kean tiolare dal 1', in coppia con Retegui. Bastoni e Tonali hanno recuperato, Politano ha vinto il ballottaggio con l'esordiente Palestra.
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Irlanda del Nord (5-4-1) - P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Commissario tecnico: Michael O'Neill.
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