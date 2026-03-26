Clamoroso a Prato, l'ex presidente attacca il marito: "Ci vediamo in Tribunale"

vedi letture

Non si placano le polemiche attorno a quanto sta accadendo a livello societario attorno al Prato. Come riporta il Corriere Fiorentino, sta andando in scena un duello tra marito e moglie clamoroso, deflagrato oggi nel centro della città toscana..Asmaa Gacem, 35enne originaria del Marocco e tifosa della Fiorentina, sostiene che sarebbe stato il marito Antonio Politano a "licenziarla" dalla guida del Prato. Gacem ha convocato una conferenza stampa nella quale ha spiegato spiega che agirà in tribunale perché ritiene "illegittime le sue decisioni che derivano solo da questioni personali".

Il cambio di presidenza - ha detto Gacem - non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Il cambio non dipende nemmeno dalla vicenda dell’ampliamento dello stadio, come abbiamo sentito dire. Lo smentisco, non è affatto vero.Queste iniziative sono illegittime e io le sottoporrò al vaglio dell’autorità giudiziaria. Io non avrei mai lasciato l’A. C. Prato: ho investito tempo, passione e risorse. Per me - ha concluso - la cosa più importante è l’A.c. Prato. Io ci sono. Sono sempre stata al fianco dei giocatori e dei tifosi dall’inizio e lo rimarrò. Sono stata allo stadio sino a mercoledì scorso, abbiamo fatto lavori mai fatti e ottenuto ottimi risultati a livello mediatico e sportivo”.

Politano replica immediatamente alle dichiarazioni di Asmaa Gacem e contrattacca addebitando alla moglie, rimossa dalla presidenza dell'A.c. Prato, colpe riguardo la gestione della società. "Quando si commettono errori è responsabilità di chi guida un progetto riconoscerli. Ho ritenuto doveroso anteporre l’interesse della collettività a qualsiasi valutazione personale".