L'Italia Under 21 regola la Macedonia del Nord 4-0 con un grande Ndour
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Prestazione perfetta dell'Italia Under 21 che regola la Macedonia del Nord con un rotondo 4-0 e aggancia a 18 punti la Polonia nel girone di qualificazione ai prossimi europei di categoria, seppur i polacchi abbiano una gara in meno (giocheranno domani con il fanalino di coda Armenia). Grande protagonista il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour che gioca un'ottima partita coronata dal gol che sblocca la gara dopo qualche minuti di testa su un inserimento a centro area. Di Lipani, Ekhator e Fini su rigore le altre reti arrivate nel secondo tempo del match. Buona prestazione anche per Comuzzo, titolare e tutta la partita in campo al centro della difesa di Baldini, CT azzurro.
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